DOB sanatçılarından "Dünya Dans Günü"ne özel video
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DOB sanatçılarından "Dünya Dans Günü"ne özel video

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (DOB), Dünya Dans Günü dolayısıyla Türkiye'de sahnelenmiş başyapıtlarda rol alan balerin ve baletlerin evlerinde çektikleri dans videolarından oluşan klibi paylaştı.

DOB sanatçılarından
29.04.2020 17:32 | Son Güncelleme: 29.04.2020 17:32

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (DOB), Dünya Dans Günü dolayısıyla Türkiye'de sahnelenmiş başyapıtlarda rol alan balerin ve baletlerin evlerinde çektikleri dans videolarından oluşan klibi paylaştı.

Uluslararası Tiyatro Enstitüsü ve UNESCO ortağı Uluslararası Dans Komitesince 1982'de tanıtılan Dünya Dans Günü, bale ve dans dünyasının önderlerinden Jean-Georges Noverre'nin doğum günü olması sebebiyle her yıl 29 Nisan'da kutlanıyor.

Yurt içi ve yurt dışında sayısız başarılara imza atan DOB sanatçılarının canlandırdıkları rollerdeki danslardan oluşan ve Dünya Dans Günü'ne özel çekilen klip Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Klipte Kuğu Gölü, Zorba, Fındıkkıran, Giselle, Carmen, Uyuyan Güzel gibi eserlerde rol alan Aslı Çilek, Serapsu Gürman, Gizem Atik Tuncay, Sultan Menteşe, Uluç Aytan, Mine İzgi, Özge Onat, İlke Kodal, Ezgi Durgut, İlhan Durgut, Lara Türkoğlu, Zuhal Karaca, Ana Gorgiashvili ve Serkan Bucuga Dünya Dans Günü'ne özel evlerinde dans etti.

"Bu dönemde eserler üretmeye devam ediyoruz"

Kuğu Gölü, Romeo ve Juliet, Piri Reis, V.Murad, Troya ve Göbeklitepe başta olmak üzere, pek çok eserin koreografı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Volkan Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan bu zor dönemde sanatın iyileştirme gücüne her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Ersoy, dansa gönül vermiş tüm sanatçıların bu özel gününü kutlayarak, şu görüşlerini paylaştı:

"Dans ve sanatın insanın ruhuna, kalbine özellikle de dansın bu dönemde herkesin bedenine çok fazla ilaç olacağı düşüncesindeyim. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü olarak sanatçılarımız, bizler bu dönemde sahneden uzakken üretmeye, projeler yaratmaya devam ediyoruz. Yeni eserlerle seyircilerimizin karşısına çıkacağımız o günü iple çekiyoruz. Bu sırada da sanatçılarımız bu dönemde balelerden örneklerle sizlere, hoş ve güzel bir video hazırladılar. Umarım aramızdaki bu hasreti, bu video sayesinde gidermiş oluruz. Dansı seven herkesin ve tüm dansçılarımızın Dünya Dans Günü'nü kutlarım."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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