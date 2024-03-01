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Allegra Ensemble Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında Macaristan'da konserler düzenledi

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Türkiye Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün sevilen gruplarından Allegra Ensemble, Türk-Macar Kültür Yılı etkinlikleri kapsamında Macaristan'da Budapeşte ve Veszprem şehirlerinde konserler verdi. Diplomasi, iş ve sanat çevrelerinden yoğun ilgi gören konserlerde, Allegra Ensemble türkü, tango, klasik caz parçaları ve diğer müzik türlerinden oluşan zengin bir repertuvar sunarak izleyicileri etkiledi.

Türkiye Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün sevilen gruplarından "Allegra Ensemble", Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında Macaristan'da iki şehirde konser düzenledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliğince düzenlenen etkinliklerde, "Allegra Ensemble" müzik grubu Budapeşte ve Veszprem kentlerinde sanatseverlerle buluştu.

"Bir Asırlık Dostluk ve İşbirliği" teması ve "100. Yılda 100 Etkinlik" hedefiyle tanıtılan 2024 Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında düzenlenen konserlere, diplomasi, iş ve sanat çevrelerinden katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

Türk orkestra şefi ve besteci Osman İşmen'in eserlerinin düzenlemelerini yaptığı Allegra Ensemble, "Neşeli topluluk" anlamına geliyor.

Grup, türkü, tango, klasik caz parçalarının yanı sıra birçok farklı müzik türünden oluşan zengin bir repertuvarı izleyicilerin beğenisine sunuyor.

Kurulduğu 2005 yılından bu yana hem yurt içi hem de yurt dışında çok sayıda konser veren grup, klasik batı müziği enstrümanlarını ifade aracı olarak kullanarak dünya müzik yelpazesinde yer alan çeşitli türleri kusursuz şekilde harmanlama özelliğiyle öne çıkıyor.???????

Kaynak: AA / Güncel

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