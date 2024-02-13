Ankara Devlet Opera ve Balesi, İlkokul Çağındaki Çocukları Misafir Etti

Ankara Devlet Opera ve Balesi, ilkokul çağındaki çocuklara opera ve balenin mutfağını görmeleri, bir eserin sahnelenmeden önceki aşamalarını, sanatçıların çalışmalarını öğrenmeleri için hayata geçirdiği "Opera Tur" isimli proje kapsamında minik öğrencileri misafir etti.

Opera Sahnesinin bale stüdyosunda başlayan etkinlikte, Aydınlıkevler İlkokulunda eğitim gören 25 öğrenci ve öğretmenlerine rejisör Zeynep Utku atölyelerdeki çalışmaları anlattı.

Koreograf Deniz Alp'in öğreticiliğindeki bale çalışmalarını izleyen minikler, ardından dansçılarla kısa bir bale çalışması yaptı.

Aygün Gün Opera Prova Salonunda Aşk İksiri temsilinin çalışmalarını izleyen minik öğrenciler, piyanoda Hande Uçar Yanç, sanatçılar Mehmet Kavil, Esra Çetiner'i dinledi.

Kadın kostüm atölyesi ile şapka, çiçek atölyesini ziyaret eden öğrenciler, baretlerini takarak, boya-dekor atölyesindeki dekor tasarımcısı Özgür Usta'dan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı ve merak ettiklerini sordu.

Atölyede, sürpriz olarak boya ustası kıyafeti giyen opera sanatçısının şarkısını dinleyen minikler, orkestra prova salonunda üflemeli enstrümanlardan birkaçını dinleme ve tanıma şansı buldu.

Koro çalışma salonunda çocuk şarkıları söyleyen minik öğrencilerden bazıları piyano çalarak hünerlerini sergiledi.

Peruka, makyaj atölyesinin ardından, son olarak Opera Sahnesi seyirci koltuğuna oturan minik öğrenciler, 14 Şubat Sevgililer Konserine yönelik çalışmaları izledi.

Etkinliğin sonunda fuaye alanına geçen çocuklar, ahşap malzemeden çocuklar için tasarlanan beğeni köşesinde tahta küplere mesaj yazarak, panoya yerleştirdi.

"İyi birer sanat izleyicisi olmalarını sağlamak istiyoruz"

Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürü Volkan Kıran, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, büyük bir heyecanla üzerinde çalıştıkları projenin bugün ilkini gerçekleştirmekten mutlu olduklarını söyledi.

Kıran, ilkokul çağındaki ve ortaokulun başındaki öğrencilere "operanın mutfağını" göstermeyi amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Amacımız yaptığımız işlerin sahne gerisinde neler olduğunu anlatmak. Bu kapsamda bale stüdyosundan opera çalışma alanına, terzihaneden marangozhaneye Zeynep Utku'nun organizasyonu üstlendiği bir program tasarladık. Çocukların gözündeki ışığı gördüğüm zaman başarıya ulaştığımızı da anlıyorum. Umut ediyorum uzun soluklu bir çalışma olur ve bütün bir sezon boyunca pek çok öğrenci ile bunu gerçekleştirme imkanı buluruz. Operanın mutfağına öğrencilerimizi aldığımız zaman içlerindeki sanat aşkını ateşlemiş olacağız. Sanatçı olmaları şart değil, iyi birer sanat izleyicisi, opera ve bale izleyicisi olmalarını sağlamak istiyoruz. Buna çok ihtiyacımız var."

Öğrencilerin öğretmeni Ayşe Ayaz da Opera Sahnesine öğrencilerinin de kendisinin de ilk kez geldiğini belirterek, öğrencilerin dansçıları ve opera sanatçılarını çok sevdiğini, çalışmaları ilgiyle izlediğini söyledi.

Ankara Devlet Opera ve Balesine proje için teşekkür eden Ayaz, öğrencilerindeki sevinci gözlerinde görmenin de ayrı bir mutluluk olduğunu kaydetti.

Öğrencilerden Kerem Akbaş ise operaya geldiği için çok mutlu olduğunu ve çok keyif aldığını söyledi.

Akbaş, "Müzik ve sanat kurslarına gitmiyorum ama biraz ilgim var. Çok keyif aldım. İlerde sanatçı olmayı düşünmüyorum ama ilgimi çekti." dedi.