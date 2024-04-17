Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu 'Enternasyonal III'ü Sahneleyecek

Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğunca (MDT), "Enternasyonal III" adlı modern dans temsili, 20 Nisan'da Opera Sahnesi'nde prömiyer yapacak.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1992'de kurulan MDT'ce uluslararası koreografların konuk edildiği "Enternasyonal" çalışmasının ilki 1995, ikincisi 2000 yılında sahnelendi.

Bu sezon yurt dışından konuk olarak gelen iki koreograf ile "Enternasyonal III" çalışması yapıldı.

İki perdeli eserin birinci perdesinde Vietnamlı koreograf Tu Houng'un eseri Rabbit Hole (Tavşan Deliği), ikinci perdesinde ise Koreli koreograf Dong Kyu Kim'in eseri Excitement (Heyecan) sahnelenecek.

Kostüm tasarımı Tülay Şimşek, ışık tasarımı Bülent Arslan imzası taşıyan eserin ilk temsili 20 Nisan'da Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.