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İzmit'te sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi, ev ve iş yerlerini su bastıİZMİT'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

DHA YURT BÜLTENİ - 8
18.06.2020 13:40 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:55

İzmit'te sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi, ev ve iş yerlerini su bastı

İZMİT'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde bulunan ağaçlar devrilirken, birçok ev ve iş yerinde su baskınları yaşandı

İzmit'te saat 12.00 sıralarında aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak nedeniyle kent merkezinde bulunan cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Sürücüler sularla kaplanan yollarda güçlükle ilerledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçakların altlarında durup, iş hanlarına girerek yağmurun dinmesini bekledi. İzmit kent merkezinde bulunan birçok ev ve iş yerinde su baskınları yaşanırken, bazı bölgelerde ağaçlar devrildi. Evlerini su basan vatandaşlar ellerine kürek alarak, evlerine dolan çamuru temizlemeye çalıştı. İzmit Doğan Mahallesi Lozan Caddesi'nde ağacın devrilmesi sonucu Murat Dursun'a ait park halindeki araç hasar gördü. Belediye ekipleri su basan yerlerde çalışma yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yağıştan görüntülerSaçak altlarına sığınan insanlar-Su baskını yaşanan yerlerden görüntüler-Ekiplerin çalışmaları-Detaylar-Devrilen ağaçtan görüntü

HABER-KAMERA: Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),

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Zonguldak'ta drone ile uyuşturucu operasyonu

ZONGULDAK'ta, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyon anı drone ile görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan iznin ardından yapılan operasyonda, K.B.(70), Ş.D.(22), S.U.(57), T.K.(22), B.K.(20), O.K.(16) ve B.Ç.(17) gözaltına alındı. Operasyonda, 106 kök kenevir, 68 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Operasyon anı ise drone ile havadan görüntülendi. Şüphelilerin evin terasında kenevir ektikleri drone kamerasına yansıdı. Savcılıktaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.B. ve Ş.D. tutuklandı, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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