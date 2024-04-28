KEİPA Ekonomik ve Kalkınma Politikası Komisyonu Zonguldak'ta

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Ekonomik ve Kalkınma Politikaları Komisyonu üyeleri, Zonguldak'ta Maden Müzesi ve Gökgöl Mağarası'nı ziyaret etti.

KEİPA Ekonomik ve Kalkınma Politikası Komisyonu'nun 62. toplantısı için üyeler Zonguldak'a geldi. Açılış sonrası gündem maddelerinde yer alan konular oturumlar halinde görüşülerek, karara bağlandı. Heyet, Zonguldak'ta Maden Müzesi ve Gökgöl Mağarası'na da geziler gerçekleştirdi. Türkiye'nin ilk ve tek Maden Müzesi olan müzede madenciliğin tarihine ilişkin bilgiler aktarıldı. Heyet, TTK'ya ait eğitim ocağını gezerek, madenciliğin çalışma şartlarına ilişkin süreci deneyimledi. Komisyon üyeleri, müze ziyaretinin ardından Gökgöl Mağarası'nı gezdi. - ZONGULDAK