Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kilimli ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi, 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlçeye bağlı Çatalağzı beldesinde narkotik operasyonu kapsamında A.E, Ö.H, S.G, S.K, D.S, O.D, A.M ve K.İ, isimli 8 şüpheli yakalandı. Operasyonda ölümcül etkiye sahip 35 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. A.E, Ö.H, S.G, S.K, D.S, O.D ve A.M isimli şüphelilere Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. K.İ isimli şüpheli ise Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan adli işlem yapılarak gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen K.İ isimli şüpheli mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK