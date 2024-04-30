Alaplı'da Hacı Adaylarına Eğitim Verildi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kutsal topraklara gidecek olan 45 hacı adayına 2 gün boyunca eğitim verildi.

Zonguldak'ın Alaplı İlçe Müftülüğü,2024 yılında İlçede kutsal topraklara hac farizasını yerine getirmek üzere yola çıkacak olan hacı adaylarına yönelik "Hac Hazırlık Kursları" düzenledi. Haydar Çaturoğlu Hafızlık Erkek Kur'an Kursu Konferans Salonunda düzenlenen seminerlerde hacı adaylarının, hac ibadetini eksiksiz bir şekilde yerine getirmeleri için sunumlar yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 Hac Organizasyonunda Alaplı İlçe Müftüsü Dr. Yılmaz Çelik, Şube Müdürü, Vaizler ve Din Hizmetleri Uzmanı tarafından Hacı adaylarına bilgiler verildi.

Bu sene Alaplı İlçemizden toplam 45 Hacı adayının kutsal topraklara gideceğini söyleyen İlçe Müftüsü Dr. Yılmaz Çelik, "Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Seyahat Acenteleri organizasyonu ile bu sene toplam 45 kişi Hac görevini yerine getirmek için İlçemizden yola çıkacak. Başkanlığımız organizasyonu ile toplam 22 Hacı adayımız olmak üzere ilk grubumuz 11 Mayıs itibari ile ilçemizden kutsal topraklara hareket edecekler. Bizler de Hacı adaylarımızın ibadetlerini eksiksiz, huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla iki gün süren seminerlerimizle Hacı adaylarımızı bilgilendirdik. Rabbim şimdiden haccımızı ve dualarımızı kabul eylesin. Salimen gidip salimen güzel ülkemize dönebilmeyi nasip eylesin" dedi. - ZONGULDAK