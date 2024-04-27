Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosiklet kazası: Sürücü yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat ilçeye bağlı Bozhane kavşağında meydana geldi. Motosiklet sürücüsü E.H.'nin kontrolünden çıkan 67 ADR 404 plakalı motosiklet yola devrildi. Sürücü devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acli Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yaralının ilçedeki özel bir hastanede tedavisi sürüyor. - ZONGULDAK