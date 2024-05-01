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Zonguldak'ta Bir Cep Telefonu Dükkanından 1 Milyon TL Değerinde Telefon Çalındı

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir cep telefonu dükkanına giren hırsız, piyasa değeri yaklaşık bir milyon TL olan 13 adet cep telefonunu çaldı. Olayın ardından polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışmalara başladı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir cep telefonu dükkanına giren hırsız piyasa değeri yaklaşık bir milyon TL değerinde 13 adet cep telefonu çaldı.

Edinilen bilgiye göre,Zonguldak'ın Alaplı Hükümet Caddesi'ndeki bir telefoncunu mağazasına gelen hırsız, arka kapıdan tornavida ile kapıyı açarak mağazaya girdi. Ardından vitrinde bulunan bir milyon değerinde 13 adet cep telefonunu çalan hırsız daha sonra kayıplara karıştı.

Sabah iş yerine geldiğinde soyulduğunu gören dükkan sahibi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Güvenlik kameralarını mercek altına alan polis ekipleri, parmak izi çalışmaları da yaparak şahsın bulunması için araştırma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Zonguldak Alaplı Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

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