Ereğli'de Modifiyeli ve Abart Egzozlu Araçlara Sıkı Denetim

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı Şahinler, görüntü ve gürültü kirliliğine yol açarak vatandaşları rahatsız eden modifiyeli ve abart egzozlu araçlara sıkı denetimler uyguluyor.

Karadeniz Ereğli'de Şahinler; görüntü ve gürültü kirliliği saçan modifiyeli ve abart egzozlu araçlara yönelik, denetimlerine kararlılıkla devam ediyor. Vatandaşlara ve çevreye rahatsızlık veren, araçlar ve sürücüleri hakkında cezai işlem uygulanıyor. Yapılan denetimlerde araçların, egzoz ses seviyelerine ve geri kalan parçaların mevzuata uygun olup olmadığına bakılarak, kusurlu araçlara cezai işlem uygulanıyor.

Öte yandan Kdz. Ereğli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şehrin huzuru ve güvenliği için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. - ZONGULDAK