Üye Girişi
Haberler

Ereğli'de Modifiyeli ve Abart Egzozlu Araçlara Sıkı Denetim

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı Şahinler, görüntü ve gürültü kirliliğine yol açarak vatandaşları rahatsız eden modifiyeli ve abart egzozlu araçlara sıkı denetimler uyguluyor.

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı Şahinler, görüntü ve gürültü kirliliğine yol açarak vatandaşları rahatsız eden modifiyeli ve abart egzozlu araçlara sıkı denetimler uyguluyor.

Karadeniz Ereğli'de Şahinler; görüntü ve gürültü kirliliği saçan modifiyeli ve abart egzozlu araçlara yönelik, denetimlerine kararlılıkla devam ediyor. Vatandaşlara ve çevreye rahatsızlık veren, araçlar ve sürücüleri hakkında cezai işlem uygulanıyor. Yapılan denetimlerde araçların, egzoz ses seviyelerine ve geri kalan parçaların mevzuata uygun olup olmadığına bakılarak, kusurlu araçlara cezai işlem uygulanıyor.

Öte yandan Kdz. Ereğli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şehrin huzuru ve güvenliği için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Zonguldak trafik Ereğli 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title