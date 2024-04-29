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Tüm Türkiye bu maçı konuşuyor! Ankaraspor-Nazilli Belediyespor karşılaşmasında şut bile atılmadı

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TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta dün oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçında şike yapıldığı iddia ediliyor. Tek bir şut bile atılmayan mücadeleyle ilgili açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, iddiaların üzerine gidilerek maçın incelemeye alınması gerektiğini vurgulayan Yavuzyılmaz, konunun takipçisi olacağını belirtti.

Gergin günlerin yaşandığı Türk futbolunda çok konuşulacak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

ŞİKE İDDİASI ORTALIĞI AYAĞA KALDIRDI

Kimsenin şut çekemediği Ankaraspor- Nazilli Belediyespor maçında bilerek şut çekilmediği iddia edildi. Konuyla ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'dan açıklama geldi.

"MAÇIN MUTLAKA İNCELEMEYE ALINMASI GEREKİYOR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz olaya dahil olup, "Bugün 2.Lig Beyaz Grup'ta oynanan Ankaraspor-Nazillispor maçı için kulüplerin beraberlik sonucu üzerinde uzlaşarak sahaya çıktıkları görülmektedir. Zira maç boyunca iki takımın kalesine doğru düzgün şut bile çekilmemiştir. Bu durum hayatın ve futbol tarihinin olağan akışına aykırıdır Bunun bir sonucu olarak Zonguldak Kömürspor küme düşürülmüştür. Maçın mutlaka incelemeye alınması gerekiyor. Konunun takipçisi olacağım!"ifadelerine yer verdi.

Maçın berabere bitmesi sayesinde;

  • Ankaraspor play-off oynamayı garantiledi
  • Nazilli Belediyespor ligde kalmayı garantiledi
  • Zonguldak Kömürspor küme düştü

Tüm Türkiye bu maçı konuşuyor! Ankaraspor-Nazilli Belediyespor karşılaşmasında şut bile atılmadı

Kaynak: Haberler.com / Spor

Deniz Yavuzyılmaz Milletvekili Ankaraspor Zonguldak Türkiye Nazilli Spor Haberler

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Yorumlar (5)

albatros :

bariz anlaşmışlar işte... iki taraf da kazanmış. olan zonguldaka olmuş

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Yorumcu Davut :

burada şike yok ki. beraberliğe yattı iki takımda. kadıköydeki fb-gs maçında da şut atılmadı hatırlarsanız.

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riwannn:

sadece 2. ligde mi oluyor. Gidin alanya, başakşehir, trabzon, pendik, samsun ankaragücü bu maçaları de inceleyin. Fenerbahçeye göstermiş oldukları direnç ile galatasaraya göstermiş oldukları aynı oyun mu ? bi de gs hakketmiş başarı ile övünüyorlar...

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Kerem Çiloğlu:

Yazık gerçekten madem böyle olacaktı iki takım TFFye gidip biz maç yapamasak olur mu deselermiş.Yazık gerçekten. Harcanan paraya gidilen yola yazık.

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T.C. GÖKBÖRÜ:

Bankacı hüpletir,doktor patlatır,başlar ıstakoz yer,çalışıp kazanıp milyonluk saat alır,esnafı dayar fiyatı göçmenler ayrı para verir,kendi ülkende vatandaş parası alır otel millet aç az kaldı ekime kadar herşey düzelecek merak etmeyin

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