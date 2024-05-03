Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde zincirleme trafik kazası

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan olmazken bir araç kullanılmaz hale geldi.

Kaza; saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Ruhi Cöbekoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Üç aracın karıştığı kazada yaralanan olmadı. Kazaya karışan araçta maddi hasar oluştu. Trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü. - ZONGULDAK