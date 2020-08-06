DHA YURT BÜLTENİ - 5 Otomobil reklam direğine çarptı: 2 ölü, 3 yaralıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kontrolden çıkıp yol kenarındaki reklam direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.

Otomobil reklam direğine çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kontrolden çıkıp yol kenarındaki reklam direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 02.00 sıralarında, Konacık Mahallesi, Bitez Akıllı Kavşağı'nda meydana geldi. Bodrum'dan Ortakent Mahallesi yönüne giden Berkant Gürleyen'in (25), kulandığı 67 AB 700 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil Muğla Büyükşehir Belediyesi ek hizmet binası önündeki reklam direğine çarpıp, alev aldı. Otomobildeki Berat Aydın (26) yaşamını yitirirken, sıkışan sürücüsü Berkant Gürleyen ile yanındaki Alper Bahadır, Metin Kukul, Sefa Çakal ağır yaralandı. Çevredekiler, yangın tüpleriyle alev alan aracı söndürürken, bir yandan otomobildeki 4 kişiyi dışarı çıkardı. Otomobilin sıkışan sürücüsü Berkant Gürleyen ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, Bodrum'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Berkant Gürleyen doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kendisine dün Denizli'deki bir galeriden ikinci el otomobil aldığı öğrenilen Gürleyen'in kaza yaptığı otomobilin ise bir arkadaşına ait olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaza yerinden görüntü-Yaralıların yerde yatarken görüntüsü-Berkan Gürleyen'in fotoğrafı-Genel ve detay görüntüler-Kaza anları kamerada Haber -Kamera: Selçuk AKBAŞ BODRUM, (Muğla)

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Koronavirüsten 26'sı hekim, 52 sağlık personeli hayatını kaybetti

AKDENİZ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, Türkiye'de şu ana kadar 52 sağlık personelinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, bunlardan 26'sının hekim olduğunu söyledi.Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, koronavirüsle mücadelede basit önlemlerin yeterli olabileceğini, ancak pandeminin başından bu yana fiziki mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyulmadığını söyledi. Prof. Dr. Yalçın, "Vaka sayısının bu aylarda beklediğimiz düzeye inmemesinden bunu fark ediyoruz. Bu düzeylerin inmemesi, solunum yolu enfeksiyonlarının arttığı sonbahar ya da kış mevsiminde daha yoğun bir hasta profiliyle karşılaşacağımız anlamına gelebiliyor. O nedenle bu aylardaki önlemler, bu basit önlemlerin çok ciddi sürdürülmesi önemli. Bu önlemleri aslında toplum biliyor, öğrendi, çok vurgulanıyor. Medyanın burada çok ciddi katkısı var. Fakat uygulamakta bir şekilde imtina ediliyor. Şu ana kadar 52 sağlık personeli hayatını kaybetti. Bunlardan 26'sı hekim. Hekimler ve sağlık çalışanları ciddi bir uğraş veriyor. Bu basit önlemleri hiç bir zaman göz ardı etmeden sürdürmekte yarar var" diye konuştu.DÜNYADA DURUM CİDDİDünyada da aynı problemin ciddi şekilde devam ettiğini belirten Prof. Dr. Yalçın, "Buna ilişkin veriler de var. Dünya Sağlık Örgütü yetkililerinin haftalık olağan toplantılarında ya da değişik alanlarda paylaştıkları veriler var. Burada olayları en az zararla atlatabilmek önemli. Sayıların düşmesine katkıda bulunabilmek çok önemli. Lütfen tekrar dikkat edelim, bu kuralları yerine getirelim, aksi takdirde bu olumsuz durum bizi ciddi bir şekilde sarsabilir" dedi.HASTALAR ANTALYA DIŞINDANProf. Dr. Ata Nevzat Yalçın, yaz tatili için tercih edilen yerlerin başında Antalya ve çevresinin geldiğini, kentteki olguların önemli bölümünün kent dışından gelen vakalar olduğunun görüldüğüne dikkat çekerek, şöyle konuştu: "Birkaç pozitif hastayla devam ederken Antalya dışından gelen hastalarla bu sayıların artış gösterdiğini, yatış oranlarının arttığını gözlemledik. Bu nedenle geçmişte birtakım kısıtlamalar vardı ve bunların katkısı oldu. Dikkat etmek gerekiyor, güzel bir tatil kenti, insanların gelmesi de doğal. Bu önlemlerin herkes tarafından yeterince uygulanmasının ciddi bir yeri var. Maske, mesafe, temizlik gibi kuralları her zaman hatırda bulundurmak gerekiyor. Antalya aslında nüfus olarak bakıldığında hastalık oranı olarak çok geri sıralarda. Bu bizim için avantaj ama dışarıdan gelen olguların olumsuz yansıyabileceğini de düşünmek mümkün."NİŞAN VE DÜĞÜNE DİKKATToplu yapılan birtakım etkinliklerin de vaka artışında ciddi etkisi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yalçın, "Asker uğurlamaları, nişan ve düğün gibi törenler gördük. Bir araya gelme ve insanların bir anda birçok ciddi önlemi almadığını gördük. Bunlar da sayıların artmasında ülke çapında katkıda bulunuyor. Şimdi ağustos ayındayız, Türkiye için bu aylarda hastalığın iyice düşmesi öngörülüyordu. Çünkü Türkiye kuzey yarımkürede ve güney yarımküre şu anda daha fazla sorunlu kesim" diye konuştu.AŞI 2021 YILINDA MÜMKÜNAşının önem kazandığını, yaklaşık 150 ayrı grubun aşı çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, "En yakın olarak aşının kullanıma girmesi 2021 yılının başlarında mümkün olabilir. Fakat o zamana kadar, aşılar en azından klinik kullanıma girene kadar, ciddi bir şekilde önlemleri yerine getirmek önemli korunma vasıtası olarak görülüyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------RÖP: Prof.Dr. Ata Nevzat Yalçın ile röportaj

HABER -KAMERA: Erol AKKIR/ANTALYA,

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İzmir'de protokolün katılımıyla koronavirüs denetimi yapıldı

İZMİR'in Balçova ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen 'Koronavirüs Denetimleri' konulu genelge kapsamında İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve beraberindeki protokol üyelerinin katılımıyla işyerleri denetlendi. Kurallara riayet edilmesi gerektiğini belirten Vali Köşger, "Beach club ve plajlarda sosyal mesafe kuralına, hijyene ve maskeye uyulmadığı hususu birkaç gündür gündemimizde. Çeşme'de bu konuyla ilgili uygulama yapılan mekanlar oldu. Kurallara uyalım, maskemizi takalım, sosyal mesafeyi ayarlayıp hayatımıza devam edelim" dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün (Çarşamba) sosyal medyadan "Yarın tüm Türkiye'de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz. Pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, taksiler ve tüm yaşam alanlarında, valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, esnaf ve ticaret odaları, kurum müdürleri, kolluk, zabıta, hepimiz sahada olacağız" açıklaması yaptı.Paylaşımın ardından Bakanlık tarafından 81 il valisine 'Koronavirüs Denetimleri' konulu genelge gönderildi. Genelge kapsamında İzmir Balçova ilçesinde, bugün saat 10.00'da denetimler yapıldı. Denetime İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir İl Sağlık Mehmet Burak Öztop, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve beraberindekiler katıldı. Köşger ve beraberindeki heyet, Vali Hüseyin Öğütçen Caddesi'ndeki restoran, kafeterya, fırın ve berber gibi bir çok işyerlerinde koronavirüse karşı alınan önlemlere uyulup, uyulmadığını kontrol etti. Vali Köşger, girdiği iş yeri sahiplerinden bilgiler alırken, müşterilerle de sohbet etti. Kahvaltı yapan vatandaşlara 'Afiyet olsun' diyen Vali Köşger, o sırada maskesi takılı olan vatandaşa 'Kahvaltı yaparken maske takmaya gerek yok' diyerek takıldı.Denetimin ardından açıklamalarda bulunan Köşger, yeni normalleşme sürecine herkesin uyum sağlaması gerektiğini söyledi. Vali Köşger, "Süreci en iyi yöneten ülkeler arasında yer alıyoruz. Yeni normalleşme sürecine daha iyi riayet etmeliyiz. Ancak biraz hızlı şekilde normalleşmeye başlanıldığını görüyoruz. İzmir bir turizm merkezi. Beach club ve plajlarda sosyal mesafe kuralına, hijyene ve maskeye uyulmadığı hususu birkaç gündür gündemimizde. Çeşme'de bu konuyla ilgili uygulama yapılan mekanlar oldu. Kurallara uyalım, maskemizi takalım, sosyal mesafeyi ayarlayıp hayatımıza devam edelim. Hayatın ve ekonominin de devam etmesi lazım. Ülkemizin üretmesi gerekiyor. Eğlenmek isteyen vatandaşlarımızın da kurallara uyması gerekiyor. Vatandaşlarımızdan, yeni normali hızlı bir şekilde içselleştirmeleri ve hayatlarına bu çerçevede devam etmelerini bekliyoruz. Gereksiz yakınlaşmalara girmemek gerekiyor. İhtiyaç değilse seyahatler yapılmasın. İnşallah bunun da üstesinden geleceğiz. Ülke ekonomisini ve hayatı durdurmadan kurallara uyarak devam edeceğiz. Buradaki denetimlerde de Balçova esnafının kurallara uyduğunu gördük. İzmirlilere teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Valinin gelişinden görüntü-Denetimlerden görüntü-Heyetten görüntü-Vali Köşger açıklama görüntüsü-Genel ve detay görüntü

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR

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Kayseri'de vali ve belediye başkanından 'koronavirüs' denetimi

Kayseri'de, Vali Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehir merkezinde maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Vali Günaydın, "Bugünkü amacımız, vatandaşa ceza yazmak değil. Bizim amacımız, farkındalık oluşturmak" dedi.Türkiye genelinde bugün gerçekleştirilen denetimler kapsamında, Kayseri'de de ekipler sahaya indi. Vali Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da farkındalık oluşturmak amacıyla denetimlere katıldı. Kazancılar Çarşısı, 27 Mayıs Caddesi ve Kapalı Çarşı gibi alışverişin yoğun yapıldığı alanlarda denetim yapan Vali Günaydın ve Başkan Büyükkılıç, kurallara uyulması konusunda vatandaşı ve esnafı uyardı.Vali Günaydın, "81 ilimizde eş zamanlı olarak Büyükşehir Belediye Başkanı'mızın da katılımı ile maske ve sosyal mesafe denetimi yaptık. Yapılan denetimler hayatımızın her alanını kapsayacak alanlarda yapılıyor. Tüm ekiplerimiz sahada denetleme yapıyor. Bugünkü amacımız vatandaşa ceza yazmak değil. Bizim amacımız farkındalık oluşturmak. Vatandaşlarımız maske takmalı ve sosyal mesafe kurallarına uymalıdır. Vatandaşlarımızın bir kısmı kurallara uymadığı zaman risk ortaya çıkıyor. Düğün salonları yetkilileri ile bir araya geleceğiz. Sosyal mesafe ve maske konularında uyarılarda bulunacağız. Hastanelerimizde kapasite sıkıntımız yok. Sokağa çıkma yasağı konuları hakkında bir çalışma yok" dedi.Başkan Büyükkılıç ise vatandaşın hassasiyet içinde sosyal mesafe ve maske kurallarına uyduğunu, belediye olarak ilgili yetkililerin denetimleri aralıksız olarak sürdürdüğünü kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜVali ve Büyükşehir Belediye Başkanının denetim yapmasıVali Şehmus Günaydın'ın açıklamasıBüyükşehir Belediye Başkanının açıklamasıDiğer görüntüler

Haber- Kamera: Yasin DALKILIÇ-KAYSERİ

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SMA'dan 2 çocuklarını kaybettiler, 3'üncü çocukları için yardım istiyorlar MARDİN'in Midyat ilçesinde yaşayan ve Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastalığı nedeniyle 2 çocuklarını kaybeden Yıldız çifti, 1,5 yaşındaki bebekleri Hüseyin'in de SMA'ya yakalandığını öğrendi. Aynı hastalıktan 3'üncü kez çocuklarını kaybetmek istemeyen aile, oğulları Hüseyin'in tedavi edilmesini istiyor. Anne Yıldız, hareketsiz yatan oğlunun tek bir hareketini bile görebilmek için başında nöbet tutuyor.Midyat ilçesi Acırlı köyünde yaşayan 6 çocuklu Baki ve Fatima Yıldız çifti, 2005 yılında 7 aylık kızları Büşra'yı, 2010 yılında da 2 yaşındaki oğulları İbrahim'i SMA hastalığı nedeniyle kaybetti. Ölen 2 çocuklarının acısı daha dinmemişken, çiftin 1,5 yaşındaki oğulları Hüseyin'e de 7 ay önce SMA teşhisi konuldu. Elazığ'da Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde boğazı delinen ve makineye bağlı olarak yaşayan SMA hastası Hüseyin için ailesi, evlerinin bir odasını özel bakım odasına dönüştürdü. Bebeğin bakımını yapan anne Yıldız, hareketsiz yatan oğlu Hüseyin'in bir tek gülüşünü, elinin bir hareketini ve ağlayışını bile görebilmek için başında nöbet tutuyor.'BOĞAZINDAKİ HORTUMU DEĞİŞTİRİNCE ÇOK ACI ÇEKİYORUM'Anne Yıldız, hayırseverlerden yardım beklediğini belirterek, "2 çocuğum da bu hastalıktan vefat etti. Sadece çocuğumun iyileşmesini istiyorum. Başka da bir şey istemiyorum. Çocuğumu hastaneye yatırsınlar, orada tedavi etsinler. Boğazındaki hortumu değiştirince çok acı çekiyorum" dedi.'KARDEŞİMİN İYİLEŞMESİNİ İSTİYORUM'Hüseyin'in 13 yaşındaki ablası Elif, "2 kardeşim daha vardı. Bu hastalık nedeniyle onları kaybettik. Cumhurbaşkanımızdan ve Sağlık Bakanımızdan yardım istiyoruz. Onu bir hastaneye yatırmalarını istiyoruz. Bu koronavirüs yüzünden onu hastaneye götüremiyoruz. Kardeşimin iyileşmesini ve onunla oynamak istiyorum. Onu böyle görünce üzülüyorum. Annem boğazını çekince duygulanıyoruz. Babam işten gelince o da çok üzülüyor. Kardeşimin iyileşmesini istiyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------SMA hastası Hüseyin'den genel ve detayAnne Fatima Yıldız'ın konuşmasıAblası Elif Yıldız'ın konuşmasıGenel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet Halis İŞ/ MİDYAT, Mardin

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Trafikte makas atan sürücüye 1228 lira ceza BURSA'da, trafikte 'makas atmak' olarak tabir edilen, aşırı hızla sağ- sol yaparak araçları geçen otomobil sürücüsü H.A.'ya 1228 liralık ceza kesildi.

Olay, pazar günü, Mudanya yolunda meydana geldi. Otomobil sürücüsü, trafikte 'makas atmak' olarak bilinen manevrayla aşırı hızla sağ- sol yaparak önündeki araçları geçti. Bu anlar, başka otomobildeki araç kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, harekete geçti. Caddedeki mobese kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, otomobilin plakasını ve sürücünün ismini belirledi. Sürücü H.A.'ya 1228 liralık para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA