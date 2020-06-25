DHA YURT BÜLTENİ - 4 Sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmalarında 4'üncü günBURSA'nın Kestel ilçesinde 5 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinde kaybolan Derya Bilen'i (17) arama çalışmaları, 4'üncü günde de sürüyor.

Sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmalarında 4'üncü gün

BURSA'nın Kestel ilçesinde 5 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinde kaybolan Derya Bilen'i (17) arama çalışmaları, 4'üncü günde de sürüyor. Bilen'in yaşamını yitiren 4 yakınının cansız bedenlerinin bulunduğu bölgede yoğunlaştırılan arama çalışmalarında kadavra köpekleri de kullanılıyor.

Kentte pazar günü akşam saatlerinde etkili olan sağanakla birlikte Kestel ilçesinde çok sayıda dere taştı. İlçeye bağlı Narlıdere, Dudaklı ve Kayacık mahallelerinde sel suları, önüne kattığı araçları sürükledi, ağaçları devirdi. Dudaklı Mahallesi'nin dağlık kesimlerindeki 4 katlı evin 1'inci katında oturan Akbaba ailesinin evini su bastı. Evden çıkmayı başaramayan bedensel engelli Kader Akbaba (22) yaşamını yitirdi. Aynı anlarda sele kapılan çiftçiyi, köy meydanında, mahalleli kurtardı.

Kayacık Mahallesi'nde ise sele kapılarak, dere yatağına sürüklenen Nazime Bilen (74) ile oğlu Ahmet (34), gelini Türkan (34) ve torunu Medine Bilen'in (10) cansız bedenleri bulundu. Ahmet Bilen'in yeğeni Derya Bilen'in ise kayboldu. Selde tarım arazileri de su altında kaldı. DERYA'YI ARAMA ÇALIŞMALARI 4'ÜNCÜ GÜNÜNDEKayıp Derya Bilen'i arama çalışmaları, bugün de sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Çalışmalara AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İnsani Yardım Vakfı (İHH), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), UMKE ve ANDA ekipleri katılıyor. Bilen'i arama çalışmaları, Kayacık ile Narlıdere mahalleleri arasında, 4 yakınının cansız bedenlerinin bulunduğu bölgede yoğunlaştırıldı. Aramalarda, jandarma ve AFAD'a ait 2 kadavra köpeği de kullanılıyor. 'KADAVRA KÖPEKLERİ ALANI TARIYOR'İHH Saha Koordinatörü Erdal Altıntaş, "Dün dalgıçlarımız su birikintisinde arama çalışması yaptı. Bugün ise o suyu boşaltıyoruz. Su pompaları gelerek, suyu boşaltacak. Daha sonra iş makineleri orada kazı yapacak. Bugün hassas aramalar yapılıyor. Kum yığıntıları karıştırılıyor. Dere yatağının içerisinde aramalar devam ediyor. Su altı ekipleri kanyonu bir kez daha tarayacak. Diğer cesetlerin bulunduğu yerde Derya'nın bulunma ihtimali daha fazla. Bu bölgeden sonra kanyonlar başlıyor. Kanyona defalarca ekiplerimiz baktı ama Derya'ya ulaşamadık. Bu yüzden hassas arama var ve bu noktada kadavra köpekleri çok önemli bir yer bulunuyor. Kadavra köpekleri alanı devamlı tarıyorlar. Herhangi bir koku duydukları anda ekiplerimiz de orayı kazıyorö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Arama kurtarma ekiplerinden detaylar-Ekiplerin arama çalışmalarına inmesinden detaylar-Drone görüntüleri-Arama kurtarma ekibi saha sorumlusu röportajı-Anons

Haber: Muammer İRTEM-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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Yaşlıları FETÖ yalanı ile dolandıran zanlıya suçüstü

MERSİN'de telefonda kendisini 'kamu görevlisi' olarak tanıtıp, yaşlı vatandaşları 'FETÖ' yalanıyla dolandıran şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelinin üzerinden çıkan 20 bin 600 liranın ise aynı yöntemle dolandırdığı başka bir kişiye ait olduğu ortaya çıktı.Olay, Silifke ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kişinin, yaşlı vatandaşları arayarak kendisini savcı, hakim ve polis olarak tanıtıp mal varlıklarının FETO'ya aktarılacağı yalanıyla dolandırdığı yönünde ihbar alan İlçe Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) harekete geçti. Dolandırıcının ağına düşen F.İ. (74) ile irtibata geçen ekipler, buluşma noktasında beklemeye başladı. F.İ., bankadan 77 bin 450 TL çekerek kendisini 'Komiser Salih' olarak tanıtan adı açıklanmayan şüpheliye parayı teslim etmek için buluşma noktasına gitti. F.İ.'nin bankadan çektiği parayı teslim ettiği anda harekete geçen ekipler şüpheliyi suçüstü yakaladı.AYNI YÖNTEMLE DOLANDIRDIĞI 20 BİN LİRA ELE GEÇİRİLDİGözaltına alınan şüphelinin yapılan üst aramasında 20 bin 600 TL para ele geçirildi. Şüpheli sorgusunda, üzerinde çıkan paranın yine aynı yöntemle dolandırdığı Mezitli ilçesinde ikamet eden E.K.'ye (72) ait olduğunu itiraf eti. Zanlının üzerinden ele geçirilen 98 bin 50 TL iki mağdura teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Zanlının jandarma binasından çıkartılırken-Adliyeye götürülmesi -Adliyeden çıkartılırken

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

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Liberyalı sevgilisine kavuşamadan hayatını kaybetti

ADANA'da, internetten tanıştığı Liberyalı Sevgilisi Pinky M. Prosser (26) ile bürokratik sorunlar nedeniyle 4 yıldır evlenemeyen ve resmi kurumlardan yardım bekleyen fiziksel engelli bilişim uzmanı Fatih Öztürk (35), solunum yetmezliği ve kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.Yüreğir Devlet Hastanesi'nin bilgi işlem bürosunda çalışan yüzde 82 engelli bilişim uzmanı Fatih Öztürk, 2016 yılında internet üzerinden Liberya Cumhuriyeti'nde yaşayan Pinky M. Prosser ile tanıştı. Kısa sürede arkadaş olan ikili evlenmeye karar verdi ancak Pinky M. Prosser vize alamadığı için Türkiye'ye gelemedi. Çift, sorunları çözmek için birçok kuruma başvursa da sonuç alamadı.SEVGİLİSİNE KAVUŞAMADAN HAYATINI KAYBETTİHem aşkına kavuşmak hem de iki ülke arasında dostluk köprüsü kurmak isteyen Fatih Öztürk, birçok kurumla resmi yazışmalar yapsa da başarılı olamadı. Öztürk, gece saatlerinde solunum yetmezliği ve kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Öztürk'ün cenazesi Buruk Mezarlığı'nda göz yaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Engelli Fatih Öztürk'ün genel ve detay görüntüleriFatih Öztürk ile röp.Pinky M. Prosser'n görüntüsü

Haber: Nuri PİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

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Gaziantep'te 154 kilo esrar ele geçirildi GAZİANTEP girişinde Malatya'dan gelen ve polis operasyonuyla durdurulan araçta, eğitimli köpekle yapılan aramada 154 kilo esrar ele geçirildi. Sürücü ise gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya'dan Gaziantep'e yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Araştırma yapan ekipler, uyuşturucu yüklü aracın sürücüsünü, Malatya'da yola çıktıktan sonra takibe başladı. Gaziantep kent girişinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla durdurulan araçta, eğitimli köpek kullanılarak, arama yapıldı. Yapılan aramada, aracın bölmelerine gizlenen 154 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, ismi açıklanmayan sürücüyü gözaltına alarak, emniyette sorgulamaya başladı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYORGAZİANTEP,

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Ağrı merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

AĞRI merkezli 3 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi.Ağrı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Patnos ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarının da içerisinde bulunduğu suç organizasyonun çekirtilmesi için şafak operasyonu düzenledi. Ağrı'nın Patnos ilçesi merkezli, İstanbul ve Van'ın Erciş ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan 16 şüpheli şahsa yönelik Polis Özel Harekat ve Narkotik Madde Arama Köpeklerinin de katılımı ile eş zamanlı operasyonu yapıldı. Şahıların evlerinde yapılan aramalarda, 33 gram Metamfetamin Maddesi, 265 gram Esrar Maddesi, 343 Kök Hint Keneviri, 1,78 Gram Eroin Maddesi, 3 Ruhsatsız Tabanca, 1 Kuru Sıkı Tabanca, 1 Ruhsatsız Av Tüfeği, 29 Av Tüfeği fişeği, 9 Tabanca Fişeği ele geçirildi.Soruşturma kapsamında toplam 30 uyuşturucu madde kullanıcısına işlem yapıldı. Gözaltına alınarak adliye ye sevk edilen 14 şüpheliden, 11'i tutaklandı. 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Firari olan 2 şüphelinin yakalaması çalışmalar devam ediyor.Oepasyon baştan sona drane ilede görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Polisin operasyon hazırlığı.-Drone görüntüsü-olisin evlere baskın yapması-Ppolisin evlerde arama yapması-Polisin bahçede kenevir bitkisi bulması-Detay görütüler

Haber-Kamera: Ramazan DEMİR/ AĞRI,

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Tarlayı sulamak için yaptıkları havuzda serinliyorlar

KIRIKKALE'nin Keskin ilçesine bağlı Kaçak köyünde Mikail (28), Ahmet (26) ve Cemal Calışkan (24) kardeşler, ay çekirdeği tarlasını sulamak için yaptıkları yapay havuzda, aynı zamanda yüzerek serinliyor.Kırıkkale'de yaşayan Mikail, Ahmet ve Cemal Çalışkan, bir süre önce aileleri ile birlikte memleketleri Keskin'e bağlı Kaçak köyüne dönerek çiftçilik yapmaya başladı. Önceleri arpa ve buğday ektikleri tarlaya bu kez ay çekirdeği eken kardeşler, kurak araziyi verimli hale getirmek için farklı bir çözüm buldu ve 250 dönümlük iki tarlanın ortasına iki sulama havuzu yaptı. Çalışkan kardeşler, 6 kilometre uzaklıktaki doğal su kaynağından özel branda ile çevrili havuza borularla su taşıdı. Havuzdaki su ile ay çekirdeği tarlasını sulayan Çalışkan kardeşler, arta kalan zamanda ise serinlemek için 20 metre genişliğinde ve 5 metre derinliğindeki havuza giriyor. '6 KİLOMETRELİK BORU DÜŞEDİK'3 kardeşin en büyüğü olan Mikail Çalışkan, kurak araziden daha fazla verim almak için düşünürken bu fikri bulduklarını söyledi. Çalışkan, "Hayvancılık ve çiftçilikle uğraşan 3 kardeşiz. Önceki yıllar arpa, buğday ekiyorduk. Şimdi ise çekirdek ve fasulye ekmek için böyle bir yönteme başvurduk. Bu havuzdan iki tane yaptık. İki havuzu bir haftada tamamladık, bir havuzumuz 1500 metreküp, diğer havuzumuz ise 1800 metreküp su alıyor. Her iki havuzun derinliği de 5 metreden oluşuyor. Doğal kaynak suyuna bağlantılı olarak yolları kazarak, yaklaşık 6 kilometrelik boru döşedik. O borulardan gelen su ile havuz doluyor. Cumhurbaşkanımızdan genç çiftçilere sahip çıkmasını istiyoruz. Gençlere ne kadar güvendiğini biliyoruz, biz sadece bununla yeterli ve sınırlı kalmak istemiyoruz. Destek verilirse farklı projelerimizi de ortaya çıkaracağız" dedi. 'HAVUZA GİRİP SERİNLİYORUZ'3 kardeşin en küçüğü Cemal Çalışkan ise, "Tarlada çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Yorulduğumuz zaman boş vakitlerimizde havuza girip serinliyoruz" diye konuştu.Havuza şu ana kadar yaklaşık 250 bin TL para harcayan Çalışkan kardeşler, bu yıl mahsulün iyi gelmesi durumunda üçüncü havuzu da yapacaklarını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Havuzun yapılması-Su dolu havuz ve tarladan detaylar-Kardeşler havuzda yüzerken-Drone ile çekilen görüntüler-Kardeşler ile röp.

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,

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Beyazsu'da sağlık çalışanlarına yüzde 30 indirim

MARDİN'in Midyat ve Nusaybin ilçeleri arasındaki Beyazsu mesire alanındaki işletmelerde, koronavirüsle mücadelede önemli rol oynayan sağlık çalışanlarına yüzde 30 indirim dönemi başladı.

Midyat ve Nusaybin ilçeleri arasında yer alan Beyazsu Mesire alanındaki işletmeler, normalleşme süreci ile birlikte tekrar hizmet vermeye başladı. Özellikle hafta sonları çevre il ve ilçelerden de vatandaşların uğrak yeri olan mesire alanında işletmeler, koronavirüsle mücadelede önemli bir rol oynayan sağlık çalışanlarına indirim yapma kararı aldı. İşletme sahibi Şeyhmus Akyüz, salgın nedeniyle getirilen kısıtlamalardan bunalan vatandaşların Beyazsu'yu tercih ettiklerini belirterek, "Burada stres atmak için, en azından günlerini güzel geçirmek için, aileleriyle, sevdikleriyle birlikte geliyorlar. Bu durumdan biz de memnunuz. Koronavirüs döneminde hepimiz çok zor günlerden geçtik. Ancak sağlık çalışanları ölümü hiçe sayarak canla başla çalıştılar, yoruldular, baya çaba sarf ettiler. Hepimiz sağlık çalışanlarımıza karşı minnettarız. Biz de düşündük ve onlarla ilgili bir çalışma yaptık. Bir düzenleme yaptık ve yüzde 30 indirim yaptık. Onların bize yaptıkları fedakarlık karşısında biz de onlara fedakarlık yapmak istedik" dedi.

Kaynak: DHA