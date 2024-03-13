Özer Doğru kimdir? Zafer Partisi Bursa- Kestel Belediye Başkan adayı Özer Doğru kaç yaşında, nereli?
Özer Doğru kimdir? Zafer Partisi Bursa- Kestel Belediye Başkan adayı Özer Doğru kaç yaşında, nereli? Zafer Partisi'nin Bursa- Kestel Belediye Başkan adayı olan Özer Doğru'nun kim olduğu ve nereli olduğu merak konusu oldu. Özer Doğru'nun yaşı, nereli olduğu ve politik geçmişi hakkında bilgi arayışı devam ediyor.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da düzenlenen bir basın toplantısında partisinin Belediye Başkan adaylarını açıklamıştı. Özdağ, Bursa- Kestel Belediye Başkan adayının Özer Doğru olacağını duyurmuştu. Peki, Özer Doğru kimdir? Zafer Partisi Bursa- Kestel Belediye Başkan adayı Özer Doğru kaç yaşında, nereli?
ÖZER DOĞRU KİMDİR?
Özer Doğru, Zafer Partisi'nin Bursa- Kestel Belediye Başkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.