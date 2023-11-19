Bursa'da yağışın etkisiyle istinat duvarı çöktü, araçlar hasar gördü

İstinat duvarı çöktü, 4 araç hasar gördü

BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesinde, yağışın etkisiyle sokaktaki istinat duvarı çöktü. Sokak üzerinde bulunan 4 araç hasar alırken, binalar tedbir amaçlı boşaltıldı.

Olay, 21.30 sıralarında Kestel ilçesi Vendimehmet 124'üncü sokakta meydana geldi. Sabah erken saatlerden itibaren etkisini artıran sağanak yağmur sonrası sokakta bulunan istinat duvarı çöktü. Sokakta park halinde bulunan 16 AAB 62, 16 AFJ 280, 16 AGK 467 ve 16 U 3220 plakalı hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çökmenin meydana geldiği alanın yan tarafında bulunan 5 katlı bina tedbir amacıyla boşaltılırken, olayda can kaybı yaşanmadı. Hasar gören araçlar, vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.