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Bursa'da istinat duvarı çöktü, 4 araç zarar gördü

Bursa'nın Kestel ilçesinde sağanak yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü ve 4 araç çukurlara saplandı. Olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İstinat duvarının yanındaki apartman tedbir amaçlı boşaltıldı ve araçlar vinç yardımıyla kurtarıldı.