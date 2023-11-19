Bursa'da istinat duvarı çöktü, 4 araç zarar gördü
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Bursa'nın Kestel ilçesinde sağanak yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü ve 4 araç çukurlara saplandı. Olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İstinat duvarının yanındaki apartman tedbir amaçlı boşaltıldı ve araçlar vinç yardımıyla kurtarıldı.
Bursa'nın Kestel ilçesinde istinat duvarının yıkılmasıyla oluşan boşluğa düşen 4 araç zarar gördü.
Vanimehmet Mahallesi 124'üncü Sokak'ta sağanak yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü.
Sokak'ta çukurlar oluşurken, park halindeki 4 araçta çukurlara saplandı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, çöken istinat duvarının yanındaki 5 katlı apartman tedbir amaçlı boşaltıldı.
Araçlar vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.