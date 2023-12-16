Bursa'da Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı
Bursa'nın Kestel ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, tüm fabrikayı sardı ve dumanlar ilçenin birçok noktasından görülebiliyor.
BURSA'nın Kestel ilçesindeki tekstil fabrikasında yangın çıktı. Alevler tüm fabrikayı sararken, dumanlar ilçenin bir çok noktasından görülüyor.
Yangın saat 11.45 sıralarında Kestel ilçesi Barakfakih Sanayi Bölgesi'nde ev tekstili üretimi yapan fabrikada çıktı. Alevler kısa sürede fabrikayı sararken, ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, fabrikadan yükselen dumanlar ilçenin birçok noktasında görülüyor. (DHA)
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Haber Mehmet İNANBURSA, (DHA)