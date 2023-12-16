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Bursa'da Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı

16 Aralık 2023 12:57 Güncelleme: 12:59 Abone Ol

Bursa'nın Kestel ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, tüm fabrikayı sardı ve dumanlar ilçenin birçok noktasından görülebiliyor.