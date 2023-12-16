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Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

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Bursa'nın Kestel ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, depo kısmındaki elektrik trafosundan kaynaklandığı iddia edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına geçildi.

Bursa'nın Kestel ilçesindeki tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü. Perde üretiminin yapıldığı fabrikadaki yangının, depo kısmındaki elektrik trafosundan çıktığı iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kestel Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nde BTSO Başkanı ve TFF Başkan Vekili İbrahim Burkay'a ait Demor Home Perde Fabrikası'nın depo kısmındaki yangın kısa sürede büyüdü. Saat 12'deki yangına itfaiye ekipleri 5-10 dakika içerisinde müdahale etti. Büyükşehir'in yanı sıra diğer kurumlardan da 40'dan fazla itfaiye söndürme ve soğutma çalışmalarına katıldı. Yaklaşık 4 saat boyunca süren söndürme çalışmalarına, izinli olan itfaiye erleri de çağırıldı.

Akşam saatlerinde fabrikadaki yangın tamamen kontrol altına alınıp soğutma çalışmalarına geçildi. Yangının kesin çıkış sebebinin itfaiyenin raporundan sonra belli olacağı bildirildi. Ancak bazı görgü tanıkları yangının depo kısmındaki elektrik trafosundan başladığı hızla ilerlediği iddia edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Kestel Bursa Haberler

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