Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Kestel ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve helikopterlerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Bursa'nın Kestel ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Yeni Mahalle'deki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Helikopterlerin söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması devam ediyor.
Kaynak: AA / Yaşam