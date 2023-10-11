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Alanya'da dron ile safari araçları denetlendi

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, Çıplaklı Mahallesi'nde dron destekli uygulama yaparak trafik kurallarına uymayan 58 safari aracı sürücüsüne 38 bin 903 lira ceza kesti. Ayrıca, Mahmutlar, Kestel, Oba ve Demirtaş mahallelerindeki denetimlerde gümrük süresi dolan 6 araç trafikten men edildi.