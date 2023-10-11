Alanya'da dron ile safari araçları denetlendi
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Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, Çıplaklı Mahallesi'nde dron destekli uygulama yaparak trafik kurallarına uymayan 58 safari aracı sürücüsüne 38 bin 903 lira ceza kesti. Ayrıca, Mahmutlar, Kestel, Oba ve Demirtaş mahallelerindeki denetimlerde gümrük süresi dolan 6 araç trafikten men edildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, dron ile safari araçları denetlendi.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, Çıplaklı Mahallesi'nde dron destekli uygulama yapıldı.
Uygulama kapsamında trafik kurallarına uymadığı belirlenen 58 safari aracı sürücüsüne 38 bin 903 lira ceza kesildi.
İlçedeki Mahmutlar, Kestel, Oba ve Demirtaş mahallelerindeki denetimlerde de gümrük süresi dolan 6 araç trafikten men edildi. Araçlar gümrük müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA / Spor