DEVA Partisi Kestel adayı Yasemin Bahar kimdir? 2024 DEVA Partisi Bursa Kestel belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Kestel belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Bursa Kestel adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Kestel Belediye Başkan Adayı Yasemin Bahar kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

YASEMİN BAHAR KİMDİR?

Yasemin Bahar, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Kestel belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ KESTEL ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Kestel adayı belli oldu. DEVA Partisi Kestel Belediye Başkan Adayı Yasemin Bahar oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.