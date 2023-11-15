Naim Süleymanoğlu Anma Etkinliği Düzenlenecek

Dünya halterinin efsane ismi Naim Süleymanoğlu, Kestel Belediyesi ve göçmen yöre derneklerinin ortaklaşa düzenleyeceği etkinlik ile anılacak. Ayrıca merhum Süleymanoğlu için başta Ulu Camii olmak üzere 8 farklı camide mevlit okunacak ve lokma dağıtılacak.

Dünya halterinin efsane ismiNaim Süleymanoğlu, Kestel Belediyesi ve göçmen yöre derneklerinin ortaklaşa düzenleyeceği etkinlik ile anılacak. Ayrıca merhum Süleymanoğlu için başta Ulu Camii olmak üzere 8 farklı camide mevlit okunacak ve lokma dağıtılacak.

Halterde üst üste 3 kez olimpiyat şampiyonluğu bulunan efsane sporcu Naim Süleymanoğlu, vefatının altıncı yılında Kestel Belediyesi ve göçmen yöre derneklerinin ortaklaşa düzenleyeceği etkinlikler ile 17-18 Kasım tarihlerinden anılacak. 17 Kasım Cuma günü, Kestel Belediyesi, Mestanlılar Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği, Killililer Derneği, Koşukavaklılar Derneği, Tunaboylular ve Deliormanlılar Derneği, Cebel ve Yöresi Kültür Dayanışma Derneği, Eğridereliler Derneği, Yenimahalle Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği, Filibe Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Bursa'nın farklı bölgeleri başta Ulu Camii olmak üzere 8 farklı camide mevlit programı ardından Naim Süleymanoğlu anısına lokma dağıtımı yapılacak. 18 Kasım Cumartesi saat 19.00 itibariyle Kestel Belediyesi Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde Naim Süleymanoğlu'nun anma programı gerçekleşecek. Programa, Bulgaristan'dan misafirler, Belediye Başkanları ve halter camiasından isimler katılacak.

Merhum Naim Süleymanoğlu'na yakışır bir anma etkinliği yapacaklarını belirten Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Tarihin en önemli sporcusu, haltercisi olan ve 46 kere dünya rekoru kırarak şampiyonluklarına sahip olan, bir yıldızı 6 yıl önce kaybettik. Naim Süleymanoğlu'nun sportif kişiliğinin yanı sıra başta Bulgaristan Türklüğü olmak üzere dünya Türklüğüne, attığı adımlar ve ortaya koyduğu cesaretle, başkaldırısıyla çok önemli katkıları olmuştur. Bunları anmadan geçmek kendisinin hatırasına haksızlık olur. Naim'in kırılamayan ve kırılamayacak rekorları, mücadelesi, zor şartlarda Türkiye'ye iltica ederek o günlerde Bulgaristan'da yaşanan zulmü dünyaya duyurması, her türlü başarının üstündedir. Naim Süleymanoğlu'nu ve Süleymanoğlu ailesinin ahirete intikal etmiş tüm fertlerini saygıyla ve dualarla anıyoruz. Dünya sporu bir daha Naim gibi bir sporcu yetiştiremez. Türk milleti olarak Naim'in başarılarıyla her zaman övüneceğiz, gurur duyacağız. Mekanı cennet, ruhu şad olsun. Hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız" diye konuştu. - BURSA