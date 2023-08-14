Bursa'da Otomobil Ağaca Çarptı: 2 Yaralı

BURSA'nın Kestel ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjdeki ağaca çarparak durdu. Araçta sıkışan sürücü ve yolcu itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye götürüldü.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Kestel ilçesi Bursa-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Bursa'dan Ankara istikametine seyir halinde olan M.H. idaresindeki 16 MB 3254 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil, refüjdeki ağaca çarparak dururken, sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan 1 kişi araçta sıkıştı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, 2 kişi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından sıkıştıkları araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza sonrası çevredekilerin yaşadığı panik ile araçta sıkışanlara yardım etmeye çalıştıkları anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)