Haberler ›› 3. Sayfa ›› Bursa'da tır ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Bursa'da tır ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

14 Aralık 2023 17:16 Güncelleme: 17:17 Abone Ol

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen kazada tır ile çarpışan otomobil şarampole uçtu ve 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.