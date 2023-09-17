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Bursa'da Orman Yangını: 2 Helikopterle Müdahale Ediliyor

Yaşam Haberleri

Bursa'nın Kestel ilçesinde çimento fabrikasının yanındaki ormanda çıkan yangına itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Yangını söndürme çalışmalarına 2 helikopter de destek veriyor.

BURSA'nın Kestel ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına 2 helikopter ile müdahale ediliyor.

Yangın saat 17.30 sıralarında çimento fabrikasının yanındaki ormanda çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına karadan müdahale sürerken, 2 helikopter de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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