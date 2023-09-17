Bursa'da Orman Yangını: 2 Helikopterle Müdahale Ediliyor
Bursa'nın Kestel ilçesinde çimento fabrikasının yanındaki ormanda çıkan yangına itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Yangını söndürme çalışmalarına 2 helikopter de destek veriyor.
Yangın saat 17.30 sıralarında çimento fabrikasının yanındaki ormanda çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına karadan müdahale sürerken, 2 helikopter de söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam