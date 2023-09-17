Bursa'da Orman Yangını: 2 Helikopterle Müdahale Ediliyor

Bursa'nın Kestel ilçesinde çimento fabrikasının yanındaki ormanda çıkan yangına itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Yangını söndürme çalışmalarına 2 helikopter de destek veriyor.