DEM Parti Bursa Kestel Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bursa Kestel adayı Sabiha Toktaş kimdir?

Dem Parti Bursa Kestel Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Bursa Kestel adayı Sabiha Toktaş kimdir?

DEM PARTİ BURSA KESTEL ADAYI SABIHA TOKTAŞ KİMDİR?

Sabiha Toktaş 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Bursa Kestel Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Bursa Kestel adayı Sabiha Toktaş işçidir ve ve ortaokul/lise mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz