Ferhat Erol kimdir? Cumhur İttifakı Bursa- Kestel Belediye Başkan adayı Ferhat Erol kaç yaşında, nereli?
Ferhat Erol kimdir? Cumhur İttifakı Bursa- Kestel Belediye Başkan adayı Ferhat Erol kaç yaşında, nereli? Cumhur İttifakı'nın Bursa- Kestel Belediye Başkan adayı olan Ferhat Erol hakkında bilgiler merak ediliyor. Ferhat Erol'un kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu halk tarafından sorgulanıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOFAŞ Kapalı Spor Salonu'nda, AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılmış ve Cumhur İttifakı'nın Bursa adaylarını açıklamıştı. Peki, Ferhat Erol kimdir? Cumhur İttifakı Bursa- Kestel Belediye Başkan adayı Ferhat Erol kaç yaşında, nereli?
FERHAT EROL KİMDİR?
- Ferhat Erol, 1979 yılında Erzurum'da doğdu.
- İşletme Yönetimi bölümünden mezun olan Erol, yüksek lisans eğitimini Politika Bilimi alanında tamamladı.
- 2014 yılında AK Parti Kestel İlçe Başkanlığı görevine seçilen Erol, evli ve üç çocuk babasıdır.
- 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı Bursa- Kestel Belediye Başkan adayı oldu.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.