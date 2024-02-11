Bursa'da sürücü uyuyakaldı, otomobil takla attı

Bursa'da sürücüsünün uyuyakaldığı otomobil takla attı, sürücü son anda kurtarıldı.

Kaza, Kestel ilçesi Kestel-Aksu Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen sürücü direksiyon başında uyuyakaldı. Seyir halindeki otomobil, bir anda takla attı. Şans eseri yoldan geçen kepçenin yardımıyla, şoför yaralı bir şekilde otomobilden çıkarıldı. Takla atan otomobil, kepçe yardımıyla düzeltildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık jandarma ekipleri geldi. Yaşlı adam, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA