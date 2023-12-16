Haberler ›› Güncel ›› Bursa'da bir tekstil fabrikasında yangın çıktı

Bursa'da bir tekstil fabrikasında yangın çıktı

16 Aralık 2023 13:04 Güncelleme: 13:06 Abone Ol

Bursa'nın Kestel ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasında çıkan yangının söndürülmesi için çalışmalar başlatıldı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, yağışın da etkili olduğu bölgede çalışmalar devam ediyor.