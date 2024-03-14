Akan Ayaz kimdir? CHP Bursa Kestel Belediye Başkan Adayı Akan Ayaz kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Bursa Kestel Belediye Başkan adayı ise Akan Ayaz. Akan Ayaz nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

AKAN AYAZKİMDİR?

Geçmişte Kestelspor'da yöneticilik yapmış olan Akan Ayaz, şu anda Kestel Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda Müdür olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda CHP'nin 31 Mart seçimlerinde Bursa Kestel Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.