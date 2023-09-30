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Bursa'da Kaybolan Alzheimer Hastası Yaşlı Kadın Jandarma Tarafından Bulundu

Bursa'nın Kestel ilçesinde sabah saatlerinde evden çıkan ve kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın, Jandarma ekipleri tarafından sağlıklı bir şekilde bulunarak ailesine teslim edildi.