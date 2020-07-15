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SEL BÖLGESİNDE TAŞKIN NEDENİYLE TESİSTE MAHSUR KALANLAR O ANLARI ANLATTISelin vurduğu Rize'de hasar tespit çalışmaları sürüyor (4)Rize'nin Çayeli ilçesinde sağanak sonrası Ağaran Şelalesi'nin taşması sonucu meydana gelen sel ve heyelanlarda yol ulaşıma kapandı.

DHA YURT BÜLTENİ - 16
15.07.2020 17:42 | Son Güncelleme: 15.07.2020 17:46

SEL BÖLGESİNDE TAŞKIN NEDENİYLE TESİSTE MAHSUR KALANLAR O ANLARI ANLATTI

Selin vurduğu Rize'de hasar tespit çalışmaları sürüyor (4)

Rize'nin Çayeli ilçesinde sağanak sonrası Ağaran Şelalesi'nin taşması sonucu meydana gelen sel ve heyelanlarda yol ulaşıma kapandı. Şelaleyi görmeye giden 3'ü çocuk, 46 kişi taşkın nedeniyle bir tesiste mahsur kaldı. 46 kişi bugün ekiplerce kurtarıldı. 

Şelalede kalan Nevzat Çakır, o anları anlattı. Çakır, "Yağmurun şiddetini artırması ile birlikte hem şelale hem yandere coştu. Şelale senede iki üç defa taşar ama hiç bu kadar olmamıştı. Aşağıdaki köylerden haber almaya başladık, her yerde heyelan olduğunu duyduk, elektrikler de kesti ve endişelendik. Önce bizlere helikopterle ulaşmaya çalıştılar ama yoğun sis ve yağmur nedeniyle denemeler boşa gitti. Bu sabah itibarıyla ekipler bize ulaştılar. Ekipler burada neler yapılacağını bizlere anlattılar. Dikkatli ve kontrollü bir şekilde yürümeye başladık. 3 tane de bebek vardı bazen yollarda çoğu zamansa çaylıkların içerisinden, heyelanların üzerinden aşarak 1,5 kilometrelik bir yürüyüşle araçların beklediği yere yaklaşık 2 saatte ulaştık. Herkesin sağlık durumu iyi" diye konuştu.

Sabah saatlerinde yola çıktıklarını ifade eden Çayeli Offroad arama kurtarma ekibinden Osman Fil de "Şelalede bekleyen vatandaşların ihtiyaç duyduğu malzemeleri de alarak sabah 04: 30 da araziye çıktık. Yaklaşık 3 saat süren bir tırmanışın ardından 07.15'te tesise vardık. Kurtarılmayı bekleyen vatandaşlara önce yürüyecekleri yol güzergahını anlattık. Aşağı inmeyi kabul eden vatandaşlarla birlikte iniş yolculuğuna başladık. Sel ve heyelan nedeniyle yürüyecek yolun neredeyse kalmadığı geri dönüş yolunda çay tarlalarının içerisinden bazense heyelan olan noktaların üzerinden geçerek kurtarma ekiplerinin bizi beklediği noktaya ulaştık. Bölge dışından gelen misafirlerin olduğu gruptakiler zaman zaman yürümekte zorluk çekselerde bir sorun olmadan varış noktasına inmeyi başardılar" dedi

Kaynak: DHA

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