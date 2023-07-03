Rize'de Otomobil Kanala Düştü: 1 Ölü, 1 Yaralı

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil kanala düştü. Kazada sürücü hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.