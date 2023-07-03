Rize'de Otomobil Kanala Düştü: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil kanala düştü. Kazada sürücü hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Aykut Nişan idaresindeki 53 AR 500 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile yoldan çıkan otomobil, yağmur kanalına düştü. Kazada sürücü hayatını kaybetti, araçtaki Enis Kopuz (32) yaralandı. Kopuz, ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Can Peçe - Yaşam