Rize Çayeli'nde dağlık bölgede çığ düştü

RİZE'nin Çayeli ilçesindeki dağlık bölgede çığ düştüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İlçede kar yağışı etkili olurken, özellikle yüksek kesimlerde de kar kalınlığı arttı. İlçeye bağlı İncesu köyünde de sabah saatlerinde çığ düştü. Köylüler, yürüdükleri sırada fark ettikleri çığ düşme anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüde, büyük gürültüyle dağdan inen kar kütlesinin düştüğü ve bölgenin hızla beyaz örtüyle kaplandığı yer aldı.