Rize'de Şiddetli Yağışlar Sonucu 13 Köy Etkilendi

Rize'de bugün etkili olan şiddetli yağışlar sonucu Çayeli ilçesinde 9 köy, Güneysu ilçesinde ise 4 köy olmak üzere toplam 13 köy etkilendi. Şu ana kadar 26 vatandaş tahliye edildi. Ölü ya da yaralı yok.

GENÇAĞA KARAFAZLI

Rize Valiliği kentin bazı bölgelerinde bugün etkili olan yağışlara ilişkin; "İlimizde 25.08.2023 tarihinde başlayan yağışlar neticesinde metrekareye Çayeli'nde 206 kg Yağış düşmüştür. İlk alınan bilgilere göre, Çayeli ilçesinde 9 köy, Güneysu ilçesinde ise 4 olmak üzere toplam 13 köy etkilenmiştir. Şu ana kadar 26 vatandaş tahliye edilmiştir. Ölü ya da yaralı yoktur" açıklamasını yaptı. Bölgeye giden CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazı köy yolları hala kapalı bir yandan da iş makineleri köy yollarını açmaya çalışıyor. Alandayız" dedi.

Rize'de bugün etkili olan yağışlar neticesinde sel ve heyelan tehlikesi yaşanıyor. Rize Valiliği sabah erken saatlerde başlayan ve yer yer şiddetini arttıran yağmurların neden olduğu zararlar hakkında açıklama yaptı. Valiliğin açıklaması şöyle:

"İlimizde 25.08.2023 tarihinde başlayan yağışlar neticesinde metrekareye Çayeli'nde 206 kg Yağış düşmüştür. İlk alınan bilgilere göre Çayeli ilçesinde 9 köy, Güneysu ilçesinde ise 4 olmak üzere toplam 13 köy etkilenmiştir. Şu ana kadar 26 vatandaş tahliye edilmiştir. Ölü ya da yaralı yoktur. AFAD, DSİ, Karayolları, Özel idare toplam 182 personel, 74 is makinesi ve 10 araçla çalışmalara devam etmektedir. Altyapı, yol açma, tahkimat, hasar ve zarar tespit çalışmaları devam etmektedir".

"KARADENİZDE HEYELAN TEHDİTİ HALEN DEVEM ADİYOR"

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Rize Çayeli aşıklar köyü alt mevkideyiz. Yukarıdan gelen heyelan gördüğünüz gibi büyük hasar meydana geldi. Bazı köy yolları hala kapalı bir yandan da iş makineleri köy yollarını açmaya çalışıyor. Alandayız Çayeli'nde de ve Güneysu da özellikle hasarların olduğunu görüyoruz çok üzücü ancak can kaybımız yok. Karadeniz'de heyelan tehdidi halen devam ediyor.

AFAD'dan yapılan son açıklamada da "Meteorolojiye göre Rize'de kuvvetli yağışın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olun" uyarısı yapıldı.