Rize Çayeli'nde Şiddetli Yağış Sonrası 2 Ev Boşaltıldı

Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrası 2 ev tedbir amacıyla boşatıldı. Yağış sonucunda toprak kaymaları meydana gelirken su birikintileri oluştu. AFAD ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından 2 ev boşaltılarak güvenlik önlemi alındı.