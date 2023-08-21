Rize Çayeli'nde Şiddetli Yağış Sonrası 2 Ev Boşaltıldı
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Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrası 2 ev tedbir amacıyla boşatıldı. Yağış sonucunda toprak kaymaları meydana gelirken su birikintileri oluştu. AFAD ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından 2 ev boşaltılarak güvenlik önlemi alındı.
Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrası 2 ev tedbir amacıyla boşatıldı.
Kentte öğle saatlerinde başlayan yağış sonrası ilçede ufak çaplı toprak kaymaları meydana gelirken bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Toprak kaymaları, Yalı Mahallesi'nde Yusuf ve Ömer Çom kardeşlere ait 3 katlı ev ile Rıdvan Çomoğlu'na ait tek katlı evde tehlike oluşturdu.
Bölgeye gelen AFAD ekiplerinin incelemesinin ardından 2 ev tedbir amacıyla boşaltılarak çevrelerinde güvenlik önlemi alındı.