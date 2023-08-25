Rize'de Şiddetli Yağış Sonrası 8 Ev Boşaltıldı, 24 Kişi Tahliye Edildi

Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrası 8 ev tedbir amacıyla boşatıldı, 24 kişi bulundukları yerden tahliye edildi. Yağış nedeniyle ilçede toprak kaymaları ve su birikintileri oluştu, 5 köy yolu ulaşıma kapandı. AFAD ekipleri incelemelerin ardından güvenlik önlemi alarak evleri boşalttı ve 24 kişiyi tahliye etti. Çevre ilçelerden gelen ekipler yol açma çalışmalarına başladı.