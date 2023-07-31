Rize'de köprüden düşen otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Rize'nin Çayeli ilçesinde, Ağaran şelalesinden dönen bir otomobil, köprüden düşerek kaza yaptı. Kazada, otomobilde bulunan bir kişi hayatını kaybederken, sürücü ise yaralandı.
Rize'nin Çayeli ilçesinde köprüden düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ağaran şelalesinden dönen Çoşkun A. (44) yönetimindeki 61 VV 507 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Köprübaşı köyündeki 4 metrelik köprüden düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilde bulunan Kemal Çerman, (53) olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan sürücü Çoşkun A. ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel