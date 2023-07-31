Rize'de köprüden düşen otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Rize'nin Çayeli ilçesinde, Ağaran şelalesinden dönen bir otomobil, köprüden düşerek kaza yaptı. Kazada, otomobilde bulunan bir kişi hayatını kaybederken, sürücü ise yaralandı.