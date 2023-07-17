Rize'de Ayılar Tarım Alanlarına Zarar Veriyor

Rize'nin Çayeli ilçesinde aç kalan ayılar, indikleri Derecik köyünde, tarım mahsullerine ve arı kovanlarına zarar veriyor. Köylüler, kurdukları 15 kişilik timle, geceleri devriye gezip, ayıları uzaklaştırmak için ses fişekleri atıyor.

RİZE'nin Çayeli ilçesinde aç kalan ayılar, indikleri Derecik köyünde, tarım mahsullerine ve arı kovanlarına zarar veriyor. Köylüler, kurdukları 15 kişilik timle, geceleri devriye gezip, ayıları uzaklaştırmak için ses fişekleri atıyor.

Doğu Karadeniz'de yapılan envanter çalışmalarında popülasyonunda artış gözlemlenen ayılar, indikleri yerleşim yerlerinde vatandaşlara korku dolu anlar yaşatıyor. Rize'nin Çayeli ilçesinde aç kalan ayılar, doğal yaşam alanlarından indikleri Derecik köyünde, yiyecek arıyor. Ayılar, ekili tarım alanlarına ve özellikle arı kovanlarına zarar veriyor. Önlem alan köylüler, kurdukları 15 kişilik timle, belirledikleri noktalarda geceleri devriye gezip, av tüfekleriyle ses fişekleri atarak ayıları bölgeye yaklaştırmıyor.

Devriye ekibinden Adem Külünkoğlu ise "Köyümüze son zamanlarda çok fazla yabani hayvan iniyor. Çay toplama zamanı geliyor. Bu tehlikeye karşı köylü olarak toplanıp, sabaha kadar dolaşıyoruz. Her grup bir taraftan dolanarak, sadece hayvanları kaçırmaya çalışıyor. Vurma gibi bir amacımız yok; ayılar köyümüzden uzaklaşsın yeter" ifadelerini kullandı.