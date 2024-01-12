Rize'de Cuma namazı sırasında sokak köpekleri arasında kavga çıktı
Rize'nin Çayeli ilçesinde Cuma namazı kılan vatandaşlar, caminin dışında sokak köpeklerinin kavgasının ortasında kaldı. Köpeklerin kavgası cep telefonu ile kaydedildi.
Rize'nin Çayeli ilçesinde caminin dışında Cuma namazı kılan vatandaşlar sokak köpeklerinin kavgasının ortasında kaldı.
Çayeli ilçesinde vatandaşlar, Cuma namazını kılmak için Çayeli Eski Cami'ne gitti. Caminin içerisinin dolu olmasından dolayı vatandaşlar namazı dışarıda kıldı. Hutbe okunduğu esnada 4 tane sokak köpeği cemaatin arasına daldı. Kavga etmeye başlayan köpekler vatandaşları korkuttu. Panikleyen vatandaşlar köpekleri uzaklaştırmaya çalıştı. Köpeklerin kavgası namaz kılmaya gelen bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. - RİZE