Rize'de kamyonet dereye devrildi: 3 yaralı
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Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen kazada, bir kamyonet dereye devrildi ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Rize'nin Çayeli ilçesinde kamyonetin dereye devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.
S.H. (34) yönetimindeki 53 ED 248 plakalı kamyonet, ilçeye bağlı Çataldere köyü Çürükbel mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı.
Kazada yaralanan sürücü ve beraberindeki E.D. (69) ve F.A. (43), sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel