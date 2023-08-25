Rize'de etkili sağanak; 1 ev yıkıldı, 8 ev boşaltıldı, 24 kişi tahliye edildi

Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili olan sağanak sel ve heyelana neden oldu. 1 ev yıkıldı, 8 ev boşaltıldı ve 24 kişi tahliye edildi. Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, selde kapanan yollarda çalışma başlattı.

RİZE'nin Çayeli ilçesinde etkili olan sağanak, sel ve heyelana neden oldu. Boş 1 ev yıkıldı, park halindeki 1 araç sürüklendi, 8 ev tedbir amacıyla boşaltılıp, 24 kişi de tahliye edildi.

Çayeli'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak sırasında bölgede taşkın ve heyelanlar meydana geldi. Sabah saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle ilçedeki debisi yükselen bazı dereler taştı, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Heyelanda Kömürcüler Mahallesi'nde boş haldeki tek katlı 1 ev yıkılırken, AFAD ekiplerinin incelemesinin ardından çevre köylerde risk teşkil eden 8 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Evlerden tahliye edilen 24 kişi, güvenli bölgeleye alındı. Sel nedeniyle 5 köy yolu ulaşıma kapanırken, park halindeki boş 1 cip de sel ve heyelanda sürüklendi. Çevre ilçelerden gelen belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle yol açma ve temizlik çalışmalarına başladı.