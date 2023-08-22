Rize Çayeli'nde Şiddetli Yağış Sonrası Evler Boşaltıldı

Rize'nin Çayeli ilçesinde şiddetli yağışın ardından boşaltılan 2 evde AFAD ekiplerince inceleme yapıldı.

Kentte dün öğle saatlerinde başlayan yağış sonrası Yalı Mahallesi'nde Yusuf, Muharrem ve Ömer Çom kardeşlere ait 3 katlı ev ile Rıdvan Çomoğlu'nun tek katlı evi, heyelan riski nedeniyle boşaltıldı.

AFAD ekipleri, sabah bölgeye gelerek söz konusu evlerde incelemelerde bulundu.

Ev sahiplerinden Muharrem Çom, gazetecilere, dün öğlenden itibaren aşırı yağmur yağdığını söyledi.

Yağmur suyunun yoldan taşarak evin altına doğru aktığını belirten Çom, "Evin altında ufak çaplı toprak kayması meydana geldi. Biz ilk önce fark edemedik. Komşular bağırınca bizim de haberimiz oldu." dedi.

Çom, yetkililerin hemen olay yerine geldiğini ifade ederek, "Sonra bizleri tahliye ettiler. Bu sabah tekrar AFAD ekipleri gelerek gereken incelemeleri yaptı, rapor tuttu. Mağduriyetimiz var. En kısa sürede inşallah mağduriyetimiz giderilir." diye konuştu.