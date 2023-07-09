Rize Çayeli'nde sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi
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Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Gürpınar köyünde sağanak nedeniyle büyük bir kaya parçası yola düştü. Kaya parçası nedeniyle köy yolu bir süre ulaşıma kapandı, ancak jandarma ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonucunda kaya kütlesi kaldırılarak ulaşım yeniden sağlandı.
Rize'nin Çayeli ilçesinde, sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi.
İlçeye bağlı Gürpınar köyünde, sağanak nedeniyle büyük kaya parçası yamaçtan koparak yola düştü.
Dev kaya parçası nedeniyle, köy yolu bir süre ulaşıma kapandı.
Vatandaşların olayı bildirmesi üzerine, bölgeye jandarma ile İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan çalışmanın ardından kaya kütlesi yoldan kaldırılarak, ulaşım yeniden sağlandı.
Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel