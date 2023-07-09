Rize Çayeli'nde sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Gürpınar köyünde sağanak nedeniyle büyük bir kaya parçası yola düştü. Kaya parçası nedeniyle köy yolu bir süre ulaşıma kapandı, ancak jandarma ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonucunda kaya kütlesi kaldırılarak ulaşım yeniden sağlandı.