Rize'de köprü çöktü, İncesırt ve Maltepe köyleri ulaşıma kapandı

RİZE'nin Çayeli ilçesinde, Büyükdere Deresi üzerindeki 149 metre uzunluğundaki köprünün 30 metrelik beton bloğunun çökmesiyle İncesırt ile Maltepe köylerine ulaşım aksadı. Alternatif güzergahı kullanarak köylerine ulaşımın zor ve zaman aldığından yakınan bölge halkı, köprünün onarılmasını bekliyor.

Çayeli ilçesi Büyükdere Deresi'nde 2007'de inşa edilen, İncesırt ile Maltepe köyleri ortasından geçen 149 metre uzunluk, 8 metre genişlik ve 18 metre yüksekliğindeki köprünün Maltepe köyüne yakın noktasında, 21 Haziran akşam saatlerinde çökme meydana geldi. Köprünün ayakları arasındaki 30 metrelik beton bloğu, çökmeyle dereye düştü. Belediye ekipleri tarafından giriş ve çıkışlarına toprak dökülen köprü, ulaşıma kapatıldı. Yöre halkı, çevredeki inşaat firmasınca dereden çakıl ve kum alınması sonucu köprü ayağının yerinden oynayarak çökmeye yol açtığını öne sürdü. Köylüler günlük ihtiyaçlarını karşıladığı bakkal ile ilçe merkezine ulaşım sağlamakta kullandıkları durağın, çöken köprünün diğer tarafında kalmasıyla birlikte mağdur olduklarını belirtti. Alternatif güzergahı kullanarak köylerine ulaşımın zor ve zaman aldığından yakınan bölge halkı, köprünün onarılmasını istedi.

Öte yandan alanda incelemelerde bulunan yetkililer, köprü onarımına kısa sürede başlanacağını belirtti.