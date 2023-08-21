Rize'de sağanak yağış heyelana neden oldu

Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar sonucu meydana gelen heyelanlar nedeniyle bir bina ve müstakil ev boşaltıldı.

RİZE'nin Çayeli ilçesinde etkili olan sağanak heyelanlara neden oldu. Çevresinde heyelan oluşması nedeniyle 3 katlı bina ile bitişiğindeki müstakil ev, tedbir amaçlı boşaltıldı.

Kent genelinde etkili olan sağanak Çayeli ilçesinde toprak kaymalarına neden oldu. İlçeye bağlı Yalı Mahallesi'nde Yusuf ve Ömer Çom kardeşlere ait 3 katlı bina ile Rıdvan Çomoğlu'na ait müstakil evin bahçesinde heyelan oluştu. İhbarla bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler yaptıkları incelemeler sonrası 3 katlı ev ile bitişiğinde bulunan müstakil evi tedbir amaçlı boşalttı. (DHA)