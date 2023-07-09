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Rize'de ki heyelanda kapanan yol tekrardan ulaşıma açıldı

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Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelanda dev kayalar yüzünden ulaşıma kapanan yol tekrardan açıldı.

Rize'de ki heyelanda kapanan yol tekrardan ulaşıma açıldı

RİZE - Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelanda dev kayalar yüzünden ulaşıma kapanan yol tekrardan açıldı.

Heyelan, Çayeli ilçesi Çataldere Köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kentte dün akşamdan itibaren süren yağmurlar nedeniyle ufak çaplı heyelanlar meydana geldi. Yağmur nedeniyle yamaçtan kopan dev kayalar yüzünden köyde bulunan yol ulaşıma kapandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından Rize İl Özel İdaresine ihbarda bulunuldu. İhbarın üzerine ekipler yolu açmak için yola çıktı. Heyelanın meydana geldiği bölgeye giden ekipler yolun açılması için çalışma başlattı. Çalışmaların akabinde yol tekrardan araç trafiğine açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Maşalacı - Güncel

Çayeli Rize Güncel Haberler

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