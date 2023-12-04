Çayeli'de Düzenlenen Satranç Turnuvası

4 Aralık Dünya Madenciler Günü kapsamında Çayeli Bakır İşletmeleri ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde Rize'nin Çayeli ilçesinde Satranç Turnuvası düzenlendi.

4 Aralık Dünya Madenciler Günü kapsamında ilki geçtiğimiz yıl yapılan ve yoğun ilgi gören Satranç Turnuvasının ikincisi 2-3 Aralık tarihlerinde Çayeli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonunda gerçekleşti. Çayeli Bakır İşletmeleri ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliği ile düzenlenen turnuvaya 8, 10 ve 14 yaş kategorisinde 177 sporcu katıldı.

Madenciler anısına saygı duruşu akabinde İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan turnuvanın açılış törenine katılarak bir açılış konuşması yapan ÇBİ Dış İlişkiler Müdürü Osman Zeki Yazıcı, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla Çayeli Bakır İşletmeleri adına tüm madencilerin Dünya Madenciler Gününü kutladı. Kutlama programı dolayısıyla il dışında bulunan ÇBİ Genel Müdürü Murat Güreşçi'nin tüm katılımcılara başarı ve selamlarını iletti.

Satranç sporcuları ve aileler tarafından yoğun katılımın gerçekleştiği turnuva sonunda madenciler için hamle yapan sporculardan kategorilerinde ilk ona girenler Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş. tarafından çeşitli hediyelerle ödüllendirildiler.

Turnuva sonunda dereceye giren sporcular için düzenlenen ödül töreninde sporculara ödülleri Çayeli Gençlik Merkezi Müdürü Emre Çataklı, Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş. Dış İlişkiler Müdürü Osman Zeki Yazıcı, Dış İlişkiler Uzmanı Didem Keskin Yılmaz ve Türkiye Satranç Federasyonu Rize İl Temsilcisi Ersoy Ustaoğlu tarafından verildi.

ÇBİ Dış İlişkiler Müdürü Osman Zeki Yazıcı, ödül töreninde yaptığı konuşmada iki gün boyunca yarışan tüm sporcuları tebrik etti. Sporculara eşlik eden antrenör ve velilerini göstermiş oldukları özveri için ayrıca tebrik eden Yazıcı, satranç sporunun önemine dikkat çekerek bu tip etkinlikleri kurumsal olarak her zaman desteklemek istediklerini belirtti. Kapanış töreninde Rize Satranç İl Temsilcisi Ersoy USTAOĞLU 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla Türkiye Satranç Federasyonu adına Yazıcı'ya çiçek takdim ederek tüm madencilerin madenciler gününü kutladı.

Ödül töreni toplu aile fotoğrafının çekilmesiyle son buldu. - RİZE